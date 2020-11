V průběhu dne odvážela darované zboží auta do charity. Nakupující věnovali řádově stovky kilogramů především trvanlivých potravin. „Získali jsme mnohem více zásob, než v loňském roce, což jsme neočekávali. Zažili jsme během dne i spoustu zajímavých příběhů,“ říká zástupkyně Farní charity. Přispěli i zaměstnanci obchodního centra, kteří mezi sebou vybrali velkou částku na nákup potravin. Ozvali se i zástupci z nyní nuceně zavřené restaurace Café Farms z Drahelic, kteří věnovali své zásoby ze skladu.

Krajský zastupitel Karel Marek je členem dvou komisí

Nový středočeský zastupitel Karel Marek (KDU – ČSL) se v rámci sestavení komisí stal členem hned dvou z nich. Zvolen byl předsedou Komise pro majetek. Tato komise Rady kraje se vyjadřuje k majetkovým operacím kraje, kterých je 400 – 500 ročně a zahrnují nakládání s majetkem. K tomu je i místopředsedou Sociálního výboru, jenž řeší sociální věci kraje – domovy důchodců, stacionáře, hospice, sociální služby, podporu charitativních organizací a podobnou problematiku.

Provoz poděbradské radnice je dále omezen

S prodloužením nouzového stavu do 12. prosince trvají i některá mimořádná opatření, včetně omezení provozních hodin pro veřejnost na radnici. Na to upozorňují i zástupci té poděbradské. Úředními dny zůstávají pondělí a středa, kdy je možné přijít vyřídit své věci v době od 9 do 11 hodin, a také od 14 do 17 hodin. V ostatní dny je radnice pro veřejnost uzavřena. Uvedené dny a časy platí i pro provoz podatelny v budově radnice na Jiřího náměstí.

I v Lysé rozsvítí strom on-line

Také lyská radnice chce zabránit shromáždění lidí při rozsvěcení Vánočního stromu. Proto chystá program, který bude přenášet on-line. Místní se mohou těšit na vystoupení dětí z mateřských škol, žáků ZUŠ F. A. Šporka, to vše ze záznamu. Vše vyvrcholí živým vysíláním, v rámci něhož zástupci radnice na náměstí rozsvítí Vánoční strom. Program lze sledovat tuto sobotu od 16 hodin na FB stránce města, záznam bude uveřejněn na webových stránkách www.mestolysa.cz.