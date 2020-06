Z provozních důvodů omezili na nymburské pobočce České pošty na Náměstí Přemyslovců otevírací hodiny. Změna potrvá do 30. června.

Ilustarční foto | Foto: archív Deníku

Dočasné hodiny pro veřejnost jsou od pondělí do pátku denně od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V sobotu a neděli je pobočka pro veřejnost uzavřená.