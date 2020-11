Podle zástupců radnice se místní mohou těšit na jednu novinku, zatím ji ale nechtějí prozradit. Na pořízení nových prvků město vynaložilo zhruba 172 tisíc korun.

Opravy trubek omezily průjezd lázeňským městem

Opravy vodovodního a kanalizačního řádu stojí za dopravními omezeními v Poděbradech. Provoz je omezen na silnici v ulici Palackého a na místních komunikacích Na Hrázi, Táborského, Palackého, Československé armády, Lidická a K. Čapka. Ze stejného důvodu je zcela uzavřena ulice Minidiova. V těchto místech potrvají omezení do 20. prosince. Uzavřeny jsou také ulice Rösslerova a Pavlovova, částečně je provoz omezen také v Opletalově a Jiráskově ulici. A to až do konce roku.

Krampus čerti se chystají do dětenické krčmy

Vyhlášená středověká krčma v Dětenicích chystá na mikulášské odpoledne a večer program s těmi nejstrašidelnějšími čerty v Evropě. Samozřejmě pouze v případě, že koronavirová opatření takovou akci umožní. V sobotu 5. prosince mezi 12. a 15. hodinou se očekává příchod pekelných a andělských bytostí do krčmy. Následovat bude čertovské řádění, svatý Mikuláš, anděl a praví čerti s ohnivými hrátkami a sladkou odměnou pro každé dítě od samotného Mikuláše. A dokonce přitáhnou i strašliví krampus čerti z dalekého Rakouska. Program je připraven i na večer, ovšem zda se uskuteční, není vůbec jisté. V případě zájmu je nutné si místa rezervovat po telefonu, případně se v krčmě či jejím okolí ubytovat. Akci pořádá Zámecký resort Dětenice.