„Pro náměstí proto hledáme strom o výšce cca 15 metrů a šířce 7 metrů a pro Žižkov maximálně výška 8 metrů a šířky 4,3 metrů. Pokud máte vhodného kandidáta, prosím kontaktujte pana Ing. Josefa Procházku, 325 600 254, e-mail: prochazka@mesto-podebrady.cz,“ uvádí stránky města. Poděbrady mají každý rok na náměstí nový strom, který jej zdobí po celé adventní svátky. Podobně řeší situaci také v sousedním Nymburce. Naopak v Lysé či Milovicích mají stromy stálé.

Nymburská nemocnice získala 12 monitorů dechu

Přístroje, které mohou v krajních případech zachránit novorozencům život. To jsou monitory dechu, které musí být vždy po určité lhůtě v každém zdravotnickém zařízení obměňovány. Aktuálně jich nymburská nemocnice získala 12 nových prostřednictvím Nadace Křižovatka, se kterou na tomto projektu nemocnice dlouhodobě spolupracuje. Na nákup přístrojů přispěli také podnikatelé z Nymburska. Nadace Křižovatka se věnuje podpoře povědomí veřejnosti o Syndromu náhlého úmrtí kojenců a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Samotné monitory dechu pak reagují ve chvíli, kdy novorozenec přestane dýchat a upozorní na to personál oddělení.