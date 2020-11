Starosta Jaroslav Červinka pouze předstoupí před strom, pronese několik vět a strom se rozsvítí. Kdo půjde zrovna okolo, ten vzácný okamžik zažije na vlastní oči. Ostatní budou muset počkat na zveřejnění záznamu na stránkách města.

Peníze za hotel půjdou i na Jezero

Vedení Poděbrad prozradilo, kam půjdou peníze z prodeje bývalého hotelu Paříž. Těšit se mohou hasiči z Polabce, pro které se připravuje nová hasičská zbrojnice. V Kluku mají peníze zamířit do rekonstrukce ulic Heřmánková a Vrbová. 3 miliony mají putovat do rozvoje areálu Jezera, kde mají vzniknout nové turnikety. Vstup by byl možný za použití čipových karet, s čímž souvisí možnost zavedení permanentek. Uvažuje se o zvýhodnění vstupného pro občany Poděbrad.