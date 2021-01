Čestný název byl pak ministerstvem školství udělen 6. ledna 2012, čímž se Poděbrady staly prvním místem, kde došlo na počest Václava Havla k oficiálnímu pojmenování veřejného objektu či prostranství, neboť žádné jiné město nebylo ve svém konání tak rychlé a úspěšné. Nápis „Základní škola Václava Havla“ byl na budově školy odhalen ve středu 18. ledna 2012, tedy měsíc po Havlově smrti.

Část sedadel v Hálkově divadle má nové čalounění

Během první poloviny ledna se uskutečnilo přečalounění části sedadel v hledišti Hálkova divadla. „Především v prvních dvou řadách byl stav sedadel žalostný. Látka byla velmi potrhaná, polstrování bylo zničené. V rozpočtu města se našly finance na přečalounění 43 sedadel,“ uvedl Jaroslav Kříž, ředitel divadla. Peníze na přečalounění uvolnilo město a vedení divadla věří, že se brzy do sedadel usadí první diváci.

Přispět na sbírku lze do kasiček

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá kvůli současné situaci především virtuálně. Fyzicky je však možné v Nymburce přispět i do kasiček na dvou místech. Ty jsou umístěny na podatelně radnice na náměstí a v kostele svatého Jiljí pouze během bohoslužeb. Tato forma darování však trvá jen do neděle 24. ledna. Celý rok je možné přispívat na Tříkrálový sbírkový účet zde na adrese www.trikralovasbirka.cz. Při uvedení PSČ 288 02 půjdou peníze přímo do nymburské charity.

Škola na sídlišti má venkovní učebny

Základní škola Letců R.A.F. v Nymburce má k dispozici nově upravenou zahradu v přírodním stylu. V ní si mohou děti hrát i vzdělávat se ve venkovních učebnách. Na zahradě najdou děti i učitelé velmi netypické a moderní prvky. Kromě dvou zastřešených pergol bylo vybudováno mlhovadlo, pítko nebo dřevěná podlážka přímo pod stromem pro pobyt ve stínu. Nechybí hrací prvky, výukové tabule, dendrofon, budky pro ptáky, broukoviště a hmyzí domek. Děti zaujme hmatový chodníček.

Na Nymbursku je 1 300 pozitivních

Data z Krajské hygienické stanice ke středečnímu dni hovoří aktuálně o 1 310 pozitivně testovaných na Covid – 19 na Nymbursku. Za poslední den přibylo 123 případů, což je třetí nejvyšší číslo z celého kraje po okresech Kladno a Praha východ. Za celou dobu trvání pandemie bylo na Nymbursku pozitivně na koronavirus testováno 8 678 lidí, z nichž se 7 236 vyléčilo. S Covidem zemřelo v našem regionu už 132 lidí. V rámci kraje je aktuálně více než 15 tisíc lidí pozitivně testovaných.

V Milovicích se kácí v lesoparku

Se zvýšenou opatrností se musí obyvatelé Milovic pohybovat na místech, kde v úterý začalo prořezávání dřevin. „Od úterý probíhá zdravotní kácení v rámci projektu Regenerace lesoparku a parku Kaštanová v Juventském lese v oblasti od silnice vedoucí nad Tůněmi směrem k Základní škole Juventa. Dbejte zde zvýšené opatrnosti,“ vyzývají zástupci radnice. Pokácené dřevo město prodá a utržené peníze budou drobným příspěvkem do rozpočtu města.