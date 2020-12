SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Opuštěné kočky mají vánoční stromek na radnici

Dárky pro opuštěné kočky mohou zájemci nosit pod stromeček, který je připraven ve vstupní chodbě nymburské radnice. Ta opět tímto způsobem vyhlašuje sbírku a všechny přinesené věci předá do útulku Catky v Poděbradech. Dárky je možné nosit v pondělí od 12 do 17, úterý a čtvrtek od 8 do 11 a ve středu od 8 do 13 hodin. Darovat je možné krmení, pamlsky, hračky, stelivo nebo deky.

Dárky pro opuštěné kočky mohou lidé nosit pod stromeček do foyeru nymburské radnice. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

„Pejskové ještě čerpají z loňských darů, proto je letos sbírka zaměřena jen na mňoukavé chlupáčky,“ uvedli organizátoři sbírky pod vánoční stromeček. Ztracení andělé. Nová rodinná vánoční hra odstartovala v Nymburce Přečíst článek › Policisté zadrželi dva cizince na nelegální ubytovně

Místní policisté prošetřují případ, při kterém došlo na jedné z ubytoven pro cizince k fyzickému napadení a následovnému pobodání mezi dvěma muži. Nejen z tohoto důvodu byla připravena bezpečnostní akce, při níž proběhla kontrola nelegální místní ubytovny. Celkem 24 policistů zkontrolovalo na čtyři desítky osob a při akci zajistili dva cizince pro neoprávněný vstup na území ČR. „Majitelka a provozovatelka kontrolovaného objektu bude dále řešena ve správním řízení ze strany cizinecké policie,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná. Akce se uskutečnila ve večerních hodinách 25. listopadu. Zúčastnili se jí policisté z Oddělení cizinecké policie, policejní psovod, kriminalisté Územního odboru Policie ČR Nymburk, ale i strážníci Městské policie a profesionální hasiči z Milovic. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Loď Blanice se vrátila na labský přívoz Přečíst článek ›

