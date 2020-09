„Od 14. do 30. září bude uzavřena pravá strana silnice, tedy jízdní pruh směrem na Nymburk a od 1. do 16. října bude uzavřen jízdní pruh ve směru na Mladou Boleslav. Řidiči tak musí počítat s nárazovou tvorbou kolon a případným zdržením,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

V Milovicích chystají poprvé charitativní Food festival

Tuto sobotu pořádá město akci Food Festival. Jedná se o událost, která se v Milovicích ještě nikdy nekonala. „Tváří festivalu je popularizátor gastronomie Roman Vaněk a jedním z hostů bude i šéfkuchař a autor několika knih Jaroslav Sapík. Oba pánové předvedou své kuchařské umění a bude možné i ochutnat. Podle mluvčí milovické radnice Evy Hruškové bude mít akce charitativní podtext. „Prodejci věnují část svého výdělku, proběhne dražba fotografií Milovic a bude například prodej triček s vizualizaci Food festivalu, kdy část půjde také na charitu,“ uvedla Eva Hrušková. Protože se jedná o festival dobrého jídla, tak celý výtěžek půjde na krmení pro vodícího slepeckého psa paní Aleny Jansové, obyvatelky Milovic. Festival bude mít zónu pro veřejnost i speciální zónu pro děti.

Před Symfonií ukážou mikrosvět

Naučně zábavná akce s názvem Digi – tech věda bude k vidění tuto sobotu před Domem dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech. Od 9 do 16 hodin bude k vidění například mikrosvět, do nějž přítomné zavedou žáci a pedagogové místní Střední zemědělské školy. Zájemci si mohou zahrát Fakescape, což je šedesátiminutová úniková hra s fakty a dezinformacemi. Dojde i na strategickou hru Pokémon GO, která rozvíjí motoriku i logiku. Vhodné je mít vlastní dotykový mobilní telefon podporující hru Pokémon GO i mobilní data.