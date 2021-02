Kdy začne loď Blanice opět pendlovat mezi oběma břehy, se v tuto chvílí nedá odhadnout. Mrazivé počasí má podle předpovědi trvat i příští týden.

Chystají se opravy ve svatém Jiljí

Město Nymburk vyhlásilo veřejnou zakázku na stavební úpravy v kostele svatého Jiljí. Ty se bezprostředně mají týkat chystaného zpřístupnění ochozu kostela jako vyhlídkového místa s pohledem na město. Věž i celková konstrukce jsou v dobrém stavebně technickém stavu, je ale třeba provést opravy schodů, zábradlí, navazujících konstrukcí či elektroinstalace. Na opravy je vypsána veřejná sbírka. Město práce nemůže zaplatit ze svého rozpočtu, kostel je v majetku církve.

Registrace k očkování je možná jen přes formulář

Vzhledem k velkému zájmu o registraci na očkování seniorů starších 80 let a řadě telefonátů na vedení nemocnice zdravotnické zařízení společně s nymburskou radnicí zdůrazňuje, že jedinou možnou formou registrace je ta prostřednictvím centrálního rezervačního systému. „Prosíme, abyste vždy po registraci (ať nově vytvořené nebo už starší) vyčkali na tzv. „zvací SMS“, ve které obdržíte PIN 2 (bez PIN 2 nemůžete provést rezervaci vlastního termínu očkování). Díky tomuto PIN 2 a číslu pojištěnce (rodné číslo) vstoupíte do rezervačního systému. Tady si zarezervujete vlastní termín očkování. Prosíme mladší ročníky, aby svým blízkým a známým seniorům pomohly s registrací do systému a následně s rezervací termínu,“ vyzývají stránky města. První očkovací termín v nymburské nemocnici je vypsán na dnešek, další pak na všechny pracovní dny příštího týdne. Očkování seniorů probíhá také v nemocnici v Městci Králové.

Nymburk bude vybírat Nejúspěšnějšího sportovce

I přes to, že kvůli koronaviru byl sport v loňském roce výrazně omezen, uskuteční se i letos výběr těch nejúspěšnějších regionálních sportovců. Hlasovat může i veřejnost, a to na na odkazu www.nejuspesnejsisportovecroku.cz. Hlas je možné odevzdat až pro pět nominovaných, a to do pátku 19. února do 18 hodin. Vyhlášení se uskuteční on-line. Přehled nominovaných je na stejném odkazu.

Muž odmítal vystoupit z vlaku

Vystoupit z vlaku na druhém nástupišti hlavního nádraží odmítal ve čtvrtek půl hodiny po půlnoci čtyřiatřicetiletý muž z Peček. „Ten se rozhodl nerespektovat pokynu průvodčího a pracovnice bezpečnostní agentury k opuštění vlaku a ani na opakované výzvy přivolaných strážníků nereagoval,“ uvedl velitel strážníků Martin Rajl. Za pomoci hmatů a chvatů mu byla nasazena pouta a byl strážníky z nádraží vyveden. Přestupek bude projednávat správní orgán.

Prořez stromů v Poděbradech omezí dopravu

V první půlce března čekají motoristy omezení kvůli plánovanému prořezu a kácení stromů. Od pondělí 1. do středy 3. března budou práce probíhat v Tyršově ulici mezi parkem a Hakenovou ulicí, následující čtvrtek a pátek se pracovníci přesunou do úseku mezi Hakenovou a Fügnerovou ulicí. Právě v těchto místech v loni na konci června napáchala vážné škody bouře. Ve zmíněných dnech budou ulice neprůjezdné, a to nejen pro motoristy, ale také pro chodce.