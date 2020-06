Místostarostka Stanislava Tichá položila věnce u pamětních desek na Sokolovně, Hálkově městském divadle a v Jičínské ulici. U příležitosti 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové zazněla uplynulý pátek v městském rozhlase pietní audiokoláž k připomenutí tohoto tragického výročí.

Na Nymbursku je aktuálně 10 nakažených koronavirem

K pondělku evidovali hygienici na Nymbursku 10 případů nákazy koronavirem. Našeho regionu stejně jako celého Středočeského kraje se tak nebudou týkat zpřísnění oznámená v pondělí ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Od středy tak místní už nemusí používat roušky ani v uzavřených prostorech. Omezení končí také například pro provozovatele restaurací, kteří už nebudou mít omezenou otevírací dobu pouze do 23 hodin. Platí také volnější limity pro pořádání společenských akcí.

V Poděbradech skončí na radnici tajemník

Údajná nečinnost odboru životního prostředí a dlouhodobý podstav a fluktuace zaměstnanců poděbradské radnice. To jsou důvody, proč ve své funkci ke konci letošního roku skončí tajemník Martin Suchánek. Podle starosty tajemník nezajistil bezproblémový výkon státní správy, kdy si občané měli stěžovat na dlouhé prodlevy v rozhodování odboru. Bylo zjištěno, že za posledních 9 měsíců ještě čeká na vyřízení 100 žádostí. Rada města už dříve doporučila starostovi Jaroslavu Červinkovi vypracovat žádost řediteli Středočeského krajského úřadu o vydání souhlasu k odvolání tajemníka. S tajemníkem mezitím ale došlo k dohodě o ukončení pracovního poměru. Martin Suchánek působil ve funkci tajemníka od roku 2015. Nový tajemník by měl do funkce nastoupit 1. ledna 2021.