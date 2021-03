Příjem zvířat, která potřebují péči záchranářů, zůstává neomezen. Vedení organizace také vzkazuje všem, kteří chtějí přispět krmením pro zvířata, která jsou aktuálně v stanici v rekonvalescenci nebo se kvůli následkům zranění do přírody nemohou vrátit, že krmení mohou nechat u vrátek.

V Městci dostalo vakcínu 600 lidí

Za tři týdny působení očkovací centra v místní nemocnici už dostalo první dávku 600 osob. V současné době se registrují senioři nad 70 let a učitelé. Nemocnice žádá o dodržení několika pravidel, která průběh očkování usnadňují. Příchozí mají respektovat čas objednání, aby je personál zbytečně nežádal o čekání mimo budovu. I v nemocnici platí povinnost nosit respirátor. Do očkovacího místa vede nový vchod ze zadní části nemocnice označený jako vchod C.

V Poděbradech vzpomněli na válečného hrdinu

V neděli 28. února uplynulo 25 let ode dne, kdy zemřel poděbradský rodák, válečný pilot, příslušník 311. čs. bombardovací perutě britského královského letectva generál Václav Korda (3. dubna 1907, Poděbrady – 28. února 1996, Amityville USA). Za 2. světové války se účastnil 41 náletů na cíle v Německu a okupované Evropě. Za dvě akce z roku 1941 (zásah těžkého křižníku Prinz Eugen v Brestu a šťastný návrat s těžce poškozeným strojem z náletu na Kolín nad Rýnem) byl v roce 1942 oceněn jedním z nejvyšších britských vyznamenání Záslužným leteckým křížem (DFC – Distinguished Flying Cross).