V sousedním Boleslavsku je ještě o čtyři stovky nakažených více, naopak na Kolínsku je nakažených přibližně o 500 méně. Praha východ, s níž náš region také sousedí, eviduje už přes 4 tisíce pozitivně testovaných.

Chytali malé karase v tůních

Strážníci v Milovicích přijali telefonické oznámení o neoprávněném lovení ryb u tůní Josefov. Na místě chytili trojici cizinců, kteří neměli potřebné dokumenty k lovu ryb. Hlídka si na břehu povšimla pohybu dvou igelitových tašek, z čehož bylo patrné, že se v nich nacházejí ulovené ryby a muže vyzvala, aby je vypustili zpět do tůně. Muži z tašek vypustili přibližně 40 kusů karasů o délce 15 až 20 cm. Strážníci jejich jednání oznámili na MÚ v Lysé nad Labem na odbor životního prostředí.

Drážní hasiči pomohli v Hradci

Jednotka drážních hasičů z Nymburka vyrazila s těžkou technikou ve druhé půli uplynulého týdne na pomoc do nedalekého Hradce Králové. „Pomocí motorových pil a za použití plošiny provedla odstranění nebezpečného stromu v hradecké čtvrti Kukleny. Kromě toho jednotka vyjela do železničních stanic Hradec Králové a Brandýs nad Labem k provedení dezinfekce výpravních kanceláří,“ uvedl velitel drážních hasičů Jiří Zima.

Dítě provokovalo kočku laserem

Strážníci v Milovicích přijali oznámení, že do bytu oznamovatele svítí někdo z protějšího domu laserem. Zábavné to přišlo kočce majitele, která lovila laserové ukazovátko po zácloně. To však nepřišlo tak zábavné majiteli kočky, který nestíhal sundávat kočku ze závěsu. Hlídka majiteli kočky pomohla. Byl zjištěn byt, ze kterého ukazovátko svítilo. Byl zjištěn i malý pachatel, který z dětského pokoje svítil laserem do protějšího bytu. Nezletilému pachateli bylo matkou laserové ukazovátko zabaveno.

Poděbrady dají jeden milion na projekty od místních

Stejně jako Nymburk i Poděbrady vyčlenily z rozpočtu pro příští rok částku na projekty, které navrhnou sami místní. Systému se říká participativní rozpočet. V Poděbradech chtějí do projektů vzešlých z nápadů obyvatel města investovat příští rok částku 1 milion korun. Formulář potřebný k zaregistrování projektu je dostupný na stránkách města a podat návrh lze do 10. listopadu. Rada města pak vybere šest nejzajímavějších námětů a sami místní hlasováním prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas rozhodnou, které projekty se uskuteční. Půjde nejméně o dva projekty. Pokud zbudou peníze i na další, bude jich samozřejmě uskutečněno více.

Mezi nálezy jsou i longboard, obušek, či chytré hodinky

Poděbradská radnice zveřejnila seznam věcí, které jsou jako nálezy k vyzvednutí na odboru správních věcí ve druhém patře budovy Pentagonu u nádraží. Mezi svazky klíčů, mobily a dalšími běžnými věcmi jsou například i chytré hodinky, pákové kleště, longboard, obušek, či vrtací kladivo.