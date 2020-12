Přístroj tak pomůže strážníkům snížit počet bezohledných řidičů ve městě. O bezohlednosti zejména mladších řidičů, kteří se v noci prohání městem velkou rychlostí i s hlučnými stroji diskutují místní na milovických fórech už několik let.

Svěřenci z dětských domovů dostanou dárky od kraje

Děti z nymburského Dětského domova a dětského centra v Milovicích dostanou dárky, které jim věnují radní Středočeského kraje. „Dárky budou vybírány tak, aby odpovídaly věku dětí. Pro starší budou zakoupeny dárkové poukazy a pro mladší hračky, společenské hry či vzdělávací materiály,“ uvedla mluvčí kraje Helena Frintová. Stejnou formou budou podpořeny i další domovy v rámci kraje. Pro 601 dětí z devatenácti zařízení vyčlenili radní celkem 140 tisíc korun. „Všem bych přála ale dárek daleko hodnotnější, než jaký jim můžeme dát my, a to je velké štěstí v životě,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.

Auto samo troubilo, rozsvěcelo světla i kouřilo

Skoro jako z hororu vypadá případ, za nímž zřejmě stojí porucha osobního auta. To se však tvářilo jako samostatně konající jednotka. Při hlídkové činnosti v ulici 5. května v Milovicích si hlídka strážníků všimla osobního vozidla, které svévolně troubilo. Přitom se ve vozidle se nikdo nenacházel. Při lustraci provozovatele vozidla začal z pod kapoty vycházet bílý dým, vozidlo rozsvítilo čelní světla a odemklo se. Z toho důvodu na místo hlídka přivolala hasiče. Ještě před jejich příjezdem dým z pod kapoty naštěstí ustal. Na místě nebyla zjištěna příčina dýmu. „Na místo se dostavil otec majitelky vozidla spolu se servisním technikem, kteří si vozidlo na místě převzali,“ uvedli strážníci.

Poděbrady se chystají rozšířit zóny placeného parkování

Zvýšení počtu modrých zón pro parkování ve městě. To má v plánu vedení poděbradské radnice. Ta už podle slov starosty Jaroslava Červinky zadala rozšířit a zpracovat modré zóny pro celé město. Rozšíření počtu parkovacích zón a změna systému parkování je v lázeňském městě podle jeho názoru nezbytná kvůli nárůstu počtu aut. Placené zóny by tak měly vzniknout například v ulicích Dr. Horákové, Na Chmelnici, či Jana Opletala. Poplatek by nově museli platit i návštěvníci sportoviště na Ostende nebo uživatelé odstavné plochy pod restaurací Bílá růže. Větší komfort by nový systém měl znamenat pro obyvatele ulic, kde budou nově modré zóny. Ti by měli mít větší šanci zaparkovat blíže domovu.