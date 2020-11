Celkové náklady na stavbu haly mají přesáhnout částku 126 milionů korun, což je nejvyšší částka ze všech projektů, které o dotaci usilují. Alokace výzvy je 150 milionů a žádosti jsou ve výši přes 960 milionů. Celkem je přihlášeno 108 projektů. Výsledky by měly být zveřejněny do konce listopadu.

Aplikace Mobilní rozhlas informuje

Pohodlný způsob, jak si zajistit pravidelný přísun informací o aktuálním dění v Poděbradech městě. To znamená přihlášení se do aplikace Mobilní rozhlas, díky které dostanou zájemci důležité zprávy přímo do mobilního telefonu nebo do emailové schránky. Registrovaní budou automaticky informováni o vzniku mimořádných situací, ale i o plánovaných odstávkách a výpadcích energií, haváriích a poruchách, nebo o konání kulturních a sportovních akcí.

Cyklotoulky v sobotu zavítají do lázeňských Poděbrad

Populární cestopisný pořad Cyklotoulky zavítal do Poděbrad. Co nabídlo lázeňské město moderátorům Stanislavu Bartůškovi a Evě Brodnianské se mohou diváci přesvědčit v aktuálním dílu, který Česká televize odvysílá v sobotu 14. listopadu od 9 hodin na ČT 2. O deset minut později je vysílá také slovenská televize RTVS 2. „Lázeňské město Poděbrady je nejen malebným místem k životu, ale stejně tak výborným místem pro výlety, rekreaci a v neposlední řadě lázeňské terapie a wellness relaxační aktivity,“ píše se v propagačním textu k poděbradskému dílu. Promo video bylo natočeno u svatojánského pramene minerální vody Poděbradka.

Prodej bývalého hotelu Paříž byl schválen

Na jednání poděbradských zastupitelů před několika dny byl odsouhlasen prodej objektu čp. 384/III, tedy bývalého hotelu Paříž, který stojí na Žižkově na rohu ulic Jeseniova a Revoluční. Celá záležitost je podle vyjádření zástupců radnice před podpisem smlouvy. Prodej budovy byl už předtím jednoznačně schválen na říjnovém jednání Rady města Poděbrady. „Celkem se sešlo 15 nabídek, z toho 11 bylo doručeno řádně,“ uvedl starosta Jaroslav Červinka. Od prodeje budovy bývalého hotelu si město slibuje zlepšení jejího celkového stavu, její renovaci a navrácení života do prostoru, který po dlouhá léta nenašel využití. Nový majitel slibuje vybudování 16 bytových jednotek. Dům by mohl být obydlen už na konci příštího roku.