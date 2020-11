„Navrhovatel uvedl, že volby byly neregulérní, neboť přes veškerou snahu došlo k řadě excesů, zvláště kvůli pandemii nemoci covid-19. Volby měly být dle navrhovatele odloženy stejně, jako k tomu došlo v řadě jiných evropských zemí. Přes rozsáhlá opatření zejména starší voliči nešli hlasovat z obavy o svoje zdraví a životy,“ uvedl mimo jiné stěžovatel Petr Gregor. Soud však jeho námitky odmítl a výsledky voleb i místního referenda tak zůstávají v platnosti.

Sbírka pomůže klientům charity

Sbírka na pomoc klientům nymburské Farní charity se uskuteční v sobotu 21. listopadu v obchodním centru Albert. Sbírka potravin je určena pro klienty Farní charity Nymburk, kteří se potýkají s existenčními problémy. Jsou to jednotlivci i rodiny – v současné době jich do centra dochází pro pomoc přes dvě stovky. Lidé z Farní charity vyzývají nejen k obdarování, ale také shání dobrovolníky, kteří pomohou s organizací. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 735 708 884.

Veteráni slaví novou písní

Dnes se tradičně slaví Mezinárodní den veteránů. Vzhledem ke stávajícím omezením si však veřejnost nemůže připomenout tento den, na který připadá i konec 1. světové války, tradičně u pomníků a památníků. Proto spolek Vlčí máky se skladatelem Tomášem Kymplem a za podpory ministerstva obrany vyzývají k šíření nové písně, která by se měla stát potencionální hymnou tohoto svátku. Jmenuje se Je čas, premiéru bude mít dnes v 11 hodin na sociálních sítích.

Knihovna rozváží knihy čtenářům až domů

Tak jako některé restaurace nabízejí rozvoz jídel až do domu, rozhodla se i Městská knihovna Poděbrady zavést roznášku knih až ke dveřím svých čtenářů. Registrovaní čtenáři s bydlištěm v Poděbradech si tak od tohoto týdne mohou nechat knihy doručit, a to v maximálním počtu 5 kusů. Službu lze objednat e-mailem na adrese objednavkyknihovna@seznam.cz nebo přes webový katalog ve složce moje konto – odložení z poličky. Roznášku pro knihovnu vykonávají dobrovolníci pod vedením paní Štětinové. Zatím se chystají rozvážet dnes od 10 do 123 hodin, příští pondělí od 15 do 17 hodin a za týden ve středu opět od 10 do 12.