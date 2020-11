V podstatě jde o předchůdce dnešního Facebooku, jak si všimly i knihovnice. V rámci revize zkontrolují celkem 63 451 svazků. Dalších 4 905 knih je aktuálně mezi čtenáři.

Nové boxy evokují tučňáky

Kontejner na oděvy, ale nově také výdejní box na zboží. To jsou nové přístroje v barvách připomínajících tučňáky, které aktuálně místní naleznou na dvou místech v Poděbradech. Jeden stojí u zemědělské školy, druhý u firmy Blažek Glass. Výdejní boxy by měly sloužit eshopům a firmám, které jejich služby začnou teprve využívat. Zatím slouží pouze firmě Genesis, která garantuje doručení zboží do 24 hodin. Terminály fungují na solární energii, jsou tedy energeticky nezávislé.