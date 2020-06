Od tohoto týdne nymburská knihovna upravila svůj režim a povolila některé služby, které návštěvníci nesměli využívat od 11. března. To se týká veřejného internetu na 15 minut, tisku, kopírování a skenování. Studovna a čítárna jsou přístupné za dodržení hygienických pravidel.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Kamil Košun

Část opatření zůstává v platnosti, což se týká nošení roušky a používání dezinfekce. Mění se i otevírací doba obou poboček. Na Palackého třídě je možné přijít dopoledne ve všechny pracovní dny od 9 do 12 hodin, ve středu pouze do čítárny. V úterý a čtvrtek je odpoledne otevřeno od 13 do 17 hodin, v pondělí a pátek od 13 do 15 hodin. Pobočka na sídlišti má otevřeno v úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. „Během návštěvy dodržujte bezpečné rozestupy a hygienická doporučení,“ vyzývají knihovnice.