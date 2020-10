Nymburk počtvrté ocení zasloužilé dárce krve

Radnice poskytne bezpříspěvkovým dárcům krve finanční dar za 10, 20, 40, 80, 120 a 160 dosažených odběrů, a to částkou od pěti set do deseti tisíc korun. V minulých letech bylo takto oceněno téměř 80 místních dárců. „Prosíme dárce krve, kteří od října 2019 do konce září 2020 dosáhli nebo dosáhnou uvedených počtů odběrů a nebyli za tyto odběry oceněni v minulém roce, aby se nám do konce října přihlásili. Od všech budeme potřebovat doložit počet odběrů,“ uvádí stránky města. Pro vystavení darovací smlouvy je nutné sdělit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště. Podmínkou je trvalý pobyt v Nymburce. Dokumenty je možné poslat poštou, osobně doručit na úřad či poslat e-mailem.

Strážníci v Poděbradech řešili už tisíc oznámení

Strážníků se současný útlum kvůli zdravotní krizi netýká. Ti poděbradští zveřejnili aktuální čísla. Podle nich letos na linku 156 přijali téměř tisícovku oznámení, řešili na 1800 událostí a stejný počet dopravních přestupků. Běžnou součástí jejich práce je i součinnost s Policí ČR při řešení závažnějších trestných činů. Nad rámec běžných úkonů se strážníci letos seznámili s novým typem přestupku, a sice nenošení roušek či nedodržování minimálního rozestupu mezi lidmi.

U řidičáku nebude vadit, že je propadlý

Policisté budou při kontrolách tolerovat propadlé řidičské průkazy. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Týká se to ovšem jen období nouzového stavu a dokladů propadlých v této době. Úřady totiž chtějí zamezit tvoření se front na místech, kde se nové řidičské průkazy vdávají. Hrozí riziko přenosu nákazy. Lidé, kterým vypršela platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, tedy mohou s propadlým dokladem dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí pokuty.