SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Hřbitovní správa kvůli Dušičkám otevře i ve svátek

S ohledem na blížící se Památku zesnulých upravuje Hřbitovní správa Nymburk své provozní hodiny. Dušičky jsou vždy časem, kdy se na správce hřbitova obrací velké množství lidí. Proto Technické služby rozšiřují úřední hodiny kanceláře Hřbitovní správy Nymburk, a to ve středu 28., v sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu vždy od 8 do 12 a 13 do 15 hodin. Hrobník bude na hřbitově přítomen od 7 do 14 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta