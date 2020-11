Vítězný Prostav, domácí firma z Poděbrad, nabídl částku 16,1 milionu korun. Druhá nabídka z Nymburka byla o tři miliony nižší. V domě má do roka vzniknout 16 nových bytů.

Propojovací ulice Družstevní je do středy uzavřena

Kvůli ořezu stromů je až do středy uzavřena ulice Družstevní v Poděbradech. Tedy ta, ve které sídlí pivnice U Sparťana a spojuje lokalitu u nádraží s přejezdem u skláren. Zákaz vjezdu je značen od příjezdu po Fugnerově ulici od Riegrova náměstí.

Milovická knihovna vydává knihy oknem

Kvůli epidemiologickému posunu do stupně číslo 4 začala milovická knihovna provozovat výdej knih okénkem z radničního atria. Služba slouží výhradně k výdeji objednaných knih. Ty si mohou zákazníci objednat do 15 hodin mailem, nebo po telefonu 325 577 248 nebo službou Odložení z poličky. Okénko je otevřené v pondělí a pátek od 9 do 11 a 14 do 16 hodin. Ve středu pak od 14 do 18 hodin. Výdejní okénko otvírá také v Benátecké Vrutici, a to vždy v úterý od 16 do 17.30.