„Náměstí, zatoulaní andílci, věž kostela, secesní vodárna i Rejdiště zůstanou rozsvícené až do 17. ledna. Technické služby začnou postupně zhasínat ozdoby na sloupech veřejného osvětlení, ale ta nejpěknější místa ve městě nám ještě chvíli budou zářit pro radost,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová. Obvykle mizí vánoční strom z náměstí v prvních dnech po Třech králích. Letos tedy bude jehličnan z Jizbic zářit déle.

Stromky lze odkládat na valníky i ke kontejnerům

Technické služby vyzývají obyvatele Nymburka, aby odkládali vánoční stromky do přistavených přívěsů na starém sídlišti. V této lokalitě je naleznou na křižovatkách ulic K. Čapka a J. Gagarina, a také J. Gagarina a Letců R.A.F. V Jankovicích je pak přistaven valník na křížení ulic Topolová a Růžová. Některé valníky na sídlišti už se postupně plní. Odstrojené stromky je možné také dovézt přímo na sběrný dvůr nebo na nejbližší sběrné místo. Valníky budou podle oznámení technických služeb na svých místech do konce ledna, případně dle potřeby. Stromeček lze umístit i vedle nádoby na bioodpad. Ideální je to v úterý, kdy probíhá každý týden svoz právě bioodpadu.