„Na trzích dodržujte odstupy ve frontách, používejte desinfekci rukou, je k dispozici na všech stáncích a noste roušku,“ vyzývají organizátoři. Naopak v Poděbradech, kde farmářské trhy pořádá jiná společnost, oznámili, že konání trhů se přerušuje.

Domy vyrostou ve Velkém Zboží

Mezi ulicemi Truhlářská a u Hradla na pozemku vedle železniční trati vyroste během příštího roku pět rodinných domů. Výstavba má být podle místních médií zahájena v březnu, nabízené pozemky s domy mají od 703 do 901 metrů čtverečních a dostupné jsou za jednotnou cenu 7,69 milionu korun. Domy budou mít podlahovou plochu 140 metrů čtverečních a součástí mají být parkovací stání pro dvě osobní auta včetně příjezdové cesty, dřevěná pergola a oplocení.

Nymburská nemocnice využívá ozonizér zapůjčený místními hasiči

Výjezdová jednotka nymburských dobrovolných hasičů zapůjčila pro potřeby nemocnice profesionální generátor ozónu. Ta jej už dva týdny využívá. Ozonizér během 30 minut dokáže dezinfikovat 50 -55 m3 a lze také provádět ozonizaci oděvů. Cílem je usmrcení bakterií a virů ozonem. Po ukončení činnosti je třeba odvětrání prostor v délce 40 minut a prostory je tak možné dále užívat. Jednotka disponuje v současné době ještě jedním generátorem pro vlastní potřebu a případné nasazení v místech s výskytem COVID-19 především ve veřejných budovách s větším soustředěním osob.

Řidiči nerespektují značku

Od pondělí platí zákaz zastavení pro celé délce ulice Komenského podél zámecké zdi v Lysé nad Labem. řada řidičů však značku nerespektuje a na místě parkuje. „Žádáme řidiče, aby toto osazené dopravní značení respektovali. Je umístěno z důvodu rozšíření šířkových poměrů komunikace,“ vyzývá radnice. Ta také žádá, aby značka nebyla posouvána.

Ve školní jídelně lze koupit jídlo

Vedení Lysé nad Labem v rámci nových opatření upozorňuje na to, že školní jídelna Scolarest je nadále v provozu. „Je možno si do vlastních nádob zakoupit jídlo. To bude vydáváno okénkovým prodejem,“ informuje radnice. Ta také ode dneška mění své provozní hodiny. Vyřídit si své věci mohou místní v pondělí od 7 do 12 hodin a ve středu od 13 do 18 hodin. „V rámci omezení osobních styků využívejte prosím přednostně elektronickou komunikaci,“ žádá radnice.

Svatebčané mít roušky nemusí

Nymburk upozorňuje na některá specifika při konání svatebních obřadů. Snoubencům v průběhu obřadu a dalším osobám je povolena výjimka ze zákazu nošení roušky. Účast na obřadu je umožněna maximálně 30 osobám. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, příp. fotograf nebo tlumočník. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. V průběhu obřadu účastníci nemají povinnost dodržovat vzájemný odstup minimálně 2 metry.