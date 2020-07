Tato povinnost se vztahuje jak na pacienty přicházející do nemocnice k ošetření či kontrole, tak na návštěvy. „Neradi bychom přistupovali k omezování či úplnému zákazu návštěv, ale musíme chránit své zaměstnance a především pacienty. Víme, že nošení roušek v letních měsících je nepříjemné a unavující, ale buďme k sobě ohleduplní,“ vyzývá mluvčí nemocnice Barbora Jánská.

Výstava minerálů opět otvírá

Již pouze tři víkendy bude přístupná výstava Drahokamy z našich polí, která se těší nebývalému zájmu návštěvníků. Ve staré roubence, sídle rožďalovické Galerie Melantrich, vystavuje 15 regionálních sběratelů vybroušené a vyleštěné minerály, ale například i zkamenělá dřeva. Jejich zajímavostí je, že byly v minulosti před miliony let naplaveny řekami a dnes se vzácně dají najít na polích na Nymbursku, Poděbradsku a Rožďalovicku. Výstavu doplňuje soubor fotografií achátů z oblasti Českého ráje. Jejich autorem je mineralog Josef Marks. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli, a to od 10 do 17 hodin.

Pětatřicetiletý řidič nadýchal při zkoušce skoro 3 promile

V neděli krátce po půl jedenácté hodině večerní zastavila hlídka policistů z obvodního oddělení Milovice řidiče vozidla značky Škoda Octavia. Po předložení dokladů k řízení vozidla byl muž vyzván k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol. Pětatřicetiletý cizinec nadýchal 2, 86 promile. Na místě byl zadržen a převezen do policejní cely. Následující den mu bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.