SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Děti sehrály seniorům pohádku

Děti ze Školky na hrázi secvičily pohádku a natočené představení poslaly do místního Domova pro seniory Luxor. „Společně se rozhodly, že by chtěly nacvičit pohádku o zvířátkách v lese s dobrým koncem, kterou i samy vymyslí. Každý si sám vybral zvířátko, které žije v lese. Nakonec v našem lese žil i drak a slon, ale povedlo se je taky začlenit do děje,“ říká Marcela Hyková, vedoucí Dětské skupiny Školka na hrázi.

Děti pohádku nahrály a poslaly do Domova pro seniory Luxor v Poděbradech. | Foto: archiv školky

Děti vše vymyslely samy a vznikla pohádka Jak zvířátka v sobě dobro našla. Původně chtěly děti sehrát představení v domově „živě“. Situace se ale kvůli pandemii zkomplikovala. Tak děti pohádku nahrály, a spolu s koláčky a dobrou kávou poslaly do Domova a věří, že aspoň takto rozsvítilo video zimní dny. Představení podpořil projekt Babičko, dědečku pojďte s námi do pohádky od Nadačního fondu Tesco. Divocí koně mají statisíce fanoušků na různých sítích Příznivci zvířat v rezervaci u Milovic se počítají na statisíce. Svědčí o tom příspěvky na sociálních sítích. Jen na Faceboku ochranářské společnosti Česká krajina, která první rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice založila, získali divocí koně v minulých dnech již více než 40 tisíc fanoušků. Divocí koně přitom dělají Česku popularitu i v zahraničí. Anglické verze facebookové stránky již nasbírala přes 150 tisíc fanoušků. O divoké koně z Česka se přitom podle statistik Google Analytics zajímali lidé z více než 130 zemí a teritorií světa. Dalším populárním kanálem, který ukazuje popularitu velkých kopytníků z Česka, je videokanál YouTube. Krátké video o praturech, kteří jsou v milovické rezervaci spolu s divokými koňmi a zubry, již zaznamenalo přes 200 tisíc zhlédnutí. Také v této oblasti však vedou divocí koně. Dva krátké filmy milovického dokumentaristy Jaroslava Kolčavy zaznamenaly 5,7 milionu a 2 miliony zhlédnutí. VIDEO: Most přes Labe odstranili pomocí speciálního katamaránu Přečíst článek › V Lysé staví novou silnici, bude spojkou k obchvatu Nově budovaná silnice má v brzké době spojit stávající ulice Jedličkova a Průmyslová. Bude také přivaděčem na chystaný obchvat města a spojkou k prodejnám Tesco a Kaufland. „V současné době probíhá zpevnění podloží a vrtají se díry pro 200 drenážních pilotů, které budou vysypané štěrkem,“ uvedl starosta Karel Otava. Stavba silnice vyjde na 20 milionů korun a stavba by měla být dokončena koncem do poloviny roku. Strážníci loni předali 150 nálezů V Nymburce je už dlouhá léta zvykem, že ti, kteří něco ztratili, se obrací na městskou policii, zda věc někdo neodevzdal ať už osobně, nebo prostřednictvím schránek důvěry. „V loňském roce se nám podařilo předat do rukou majitelů celkem 150 nalezených věcí. Spousta nálezů však zůstává v naší evidenci,“ uvedl vrchní strážník Martin Rajl. Jedná se o klíče, peněženky, elektroniku, jízdní kola, peníze, či zavazadla. Informace o těchto věcech strážníci sdělí na lince 325 512 222. OBRAZEM: Přátelé a známí se přišli naposledy rozloučit s Františkem Dömem Přečíst článek › Knihovna v Nymburce ruší další chystané akce Nepříznivá situace už sice umožnila alespoň bezkontaktní půjčování knih. Nicméně na společné akce si návštěvníci knihovny budou muset ještě nějaký čas počkat. Na řadu tak přichází rušení plánovaných událostí. A to včetně chystaného křestu nové knihy poezie Aleše Misaře „Vendula Vogel a jiné básně“. Kvůli přetrvávající nepříznivé situaci jsme tuto akci museli odvolat. Nicméně Aleš nás navštívil a přinesl nám svoji sbírku s krásným věnováním od srdce,“ uvedly knihovnice.