Pokud se budou snoubenci chtít vzít mimo úřední místnost či mimo úřední dobu, zaplatí tisíc korun. Pokud budou chtít uzavřít sňatek mimo radnici, například v zámeckém parku, zaplatí 1210 korun. Pokud má trvalé bydliště na území Česka pouze jeden ze snoubenců, zaplatí poplatek 2 tisíce korun. Pokud ani jeden, činí poplatek 3 tisíce korun.

Příběhy bezpráví dorazí i do Libice

Do letošního ročníku projektu Příběhy bezpráví v rámci Měsíce filmů na školách se zapojí i Základní škola v Libici. Letošní téma zdůrazní roli médií v totalitní společnosti a to, jakým způsobem vládnoucí režim u nás využíval sdělovací prostředky. Připomínce důležitosti svobodných a nezávislých médií budou věnovány nejen vybrané filmy, ale i výstava, kterou obdrží zapojené školy. Akce je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.

Mezi Milovicemi a Jiřicemi roste 40 nových stromů

Snížení prašnosti z přilehlých polí. To je jeden z důvodu výsadby 40 nových stromů podél silnice za Milovicemi ve směru na Jiřice. Jde o jabloně a hrušně. Počin byl financován dotačním programem Škoda Auto na obnovu polních cest a remízků.

Cyklostezka z Ostré je v pořadníku

Zařazení do zásobníku projektů, které se mají vybudovat v letech 2021 až 2027, se mezi dalšími cyklotrasami dočkala chystaná cyklostezka na trase Ostrá – Lysá nad Labem – Čelákovice. Schválila to Rada Středočeského kraje. „Tyto projekty jsou připravovány a realizovány Krajskou správou a údržbou silnic,“ uvedl končící radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Nová část se stane součástí páteřní labské cyklostezky, která vede mimo jiné i přes Poděbrady a Nymburk.