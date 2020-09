Právě toto dílo uspělo v jedné z kategorií soutěže o Dopravní stavbu roku. Konkrétně v kategorii dálniční a silniční stavby nad 150 milionů korun za loňský rok. Ocenění převzal minulý týden při slavnostním večeru v Betlémské kapli ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jiří Holub. Podle kritérií kraje se jednalo o významnou dopravní stavbu, náročnou na projektovou přípravu včetně splnění podmínek pro přidělení dotace.

Hlavní poděbradská pošta zkracuje otevírací dobu

Ekonomické důvody a současná krize. To jsou důvody, proč měsíc po zkrácení otevírací doby na žižkovské pobočce mění ve stejném duchu otevírací hodiny také hlavní poděbradská pošta v Jiráskově ulici u Riegerova náměstí. Místo dosavadní pracovní doby od 8 do 18 hodin bude otevřeno v jiné hodiny a v různé pracovní dny. V pondělí a ve středu otevře od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek zákazníky odbaví pouze do 16 hodin. Sobotní provoz zůstává zachován ve stejném rozsahu, tedy od 8 do 12, v neděli bude zavřeno. Pošta slibuje v krátké době otevření většího množství přepážek.