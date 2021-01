Nemocnice v Městci Králové tento týden obnovila příjem objednávek na dobrovolné testování na koronavirus u praktického lékaře, který má ordinaci přímo v nemocnici. Platí to nejen pro osoby u lékaře registrované.

Nemocnice v Městci Králové. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Testování probíhá každý všední den mezi 13. a 14. hodinou, a to pouze pro předem objednané. Test se provádí formou výtěru z nosu a výsledek je znám během dvaceti minut od výtěru. Objednat se na test je možné na telefonním čísle 702 148 716, a to každý všední den v čase od osmi do dvanácti hodin.