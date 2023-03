/FOTO, VIDEO, ANKETA/ Obyvatelé Nymburka stále diskutují o umístění smutečních oznámení na veřejně dostupném místě. Desítky let totiž byli zvyklí vídat parte na nástěnce ve výloze obchodu s peřinami vedle řeznictví na Boleslavské třídě.

Smuteční oznámení jsou několik měsíců vyvěšovaná v ulici U Staré sladovny. Části lidem se to nelíbí. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Nedávno však nástěnka osiřela. Vedení města ve spolupráci s pohřební službou se rozhodly oznámení o úmrtí přemístit do nedaleké ulice U Staré Sladovny. Vedle vchodu do jedné z radničních budov vznikla celá řada nástěnek a na jedné z nich jsou nově právě smuteční oznámení.

To ovšem části místních nevyhovuje. Boleslavská třída je totiž tepnou města, po ní se přichází směrem k náměstí a kolemjdoucí si tak nástěnku mohli prohlédnout při obvyklých cestách za nákupy nebo na úřady. Ulička U Staré Sladovny je klidné místo, kterým prochází řádově méně lidí. "Je to hrozné, já takhle bokem ve svém věku už chodit nemůžu. Nevím, proč to takhle špatně změnili. Roky jsme na to byli zvyklí a teď to dají do nějaké zastrčené uličky," tak se dá shrnout reakce většiny seniorů, které jsme oslovili.

Najde se ale, zejména mezi mladšími, dost těch, kteří přesun do nedaleké uličky hájí. "Tam je to mnohem lepší. Vývěska se nezamlží, jako se to často stávalo tady na Boleslavské. O čistotu se stará městský úřad a obecně je to důstojnější místo," myslí si zaměstnankyně městského úřadu Petra Andrlová. Seniorům stěžujícím si na zbytečnou zacházku vzkazuje, že řada seniorů žije i kolem ulice U Staré Sladovny. A ti to zase mají nyní blíž.

Přesun smutečních oznámení vysvětlila hned v lednu také mluvčí radnice Olga Vendlová. "S pořízením elektronické úřední desky, která je k dispozici v podloubí radnice, se uvolnilo místo v prosklených vývěskách v ulici U Staré sladovny. Využívají je nyní Městská knihovna Nymburk, Nymburské kulturní centrum, Turistické informační centrum Nymburk, Technické služby města Nymburka a také pohřební služba," uvedla Vendlová.

V pátek 17. března kolem poledne jsme se ptali procházejících po Boleslavské třídě na jejich názor s přestěhováním smutečních oznámení. Zde jsou jejich reakce.Jiří Kolenáč, Nymburk: "Rozhodně by se to mělo vrátit sem na Boleslavskou. Tady to četla spousta lidí, tam nikdo nechodí. Nechápu, kdo to vymyslel a je to pro ostudu."



Věra Podnecká, Nymburk: "Já si myslím, že lidi si to najdou. Vědí o tom a kdo chce, tak si tam zajde. Podle mě to přemístění není žádný velký problém."



Pavla Frýdlová, Nymburk: "Mně je to vcelku jedno, moc jsem to nikdy nesledovala. Mamka vždycky říkala, že se tam jde podívat, jestli už tam náhodou nevisí. Ale mně je to fakt jedno."



Libuše Kubátová, Nymburk: "Vůbec se mi nelíbí, že se to přesunulo. Mám to z ruky a vůbec to nemám při cestě. Byla bych moc ráda, kdyby se to vrátilo na původní místo."



Světluše Novotná, Nymburk: "Je pravda, že tady to bylo občas zamlžené, což mi vadilo. Ale stejně bych byla radši, kdyby se to sem vrátilo. Je to tady zkrátka při cestě."



Markéta Lukášová, Nymburk: "Já si myslím, že na tom novém místě je dost zastrčené. Tady si to četlo vždycky dost lidí. Je pravda, že tam je zase radnice. Ale tady to bylo lepší, protože tady víc chodím, než tam."



Zuzana Dřízhalová: "Já to tedy moc nesleduji. Ale myslím si, že na tom novém místě je to mnohem důstojnější, než tady na Boleslavské."



Jana Nováková, Nymburk: "Tady v Boleslavské to bylo rozhodně více na očích."