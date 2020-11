Před některými obchodními řetězci už byl spuštěn prodej vánočních stromků. A začínají chodit i první zákazníci. „Vybereme si už teď a nebudeme tady stát frontu mezi spoustou lidí pár dnů před Vánoci,“ řekli starší manželé, kteří si vybírali stromek před obchodním centrem Albert na Poděbradské ulici v Nymburce.

Podle prodejce Václava Volavky jsou ceny stejné jako loni. Změnou je však širší nabídka. „Některé stromky budou ještě během příštích dnů dovezeny, ale už nyní je nabídka pestrá,“ řekl prodejce nabízející klasický smrček podle velikosti od 199 do 499 korun. Jedlí prodává více druhů a lze je koupit od 450 korun až do 1 300. Borovice se pohybují v rozmezí od 490 do 790 korun.