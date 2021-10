Jelikož dcera nemá žádné příznaky, byl to pro Milana Kováře blesk z čistého nebe. „Hned jsem začal přemýšlet, jak to mám udělat, abych mohl volit. K volbám jít chci, stejně jako další členové rodiny. Ale zatím jsem nepřišel na to, co mám udělat,“ oslovil redakci Deníku obyvatel Nymburka.

Podle Jaroslav Mejzrové, vedoucí odboru správních činností nymburské radnice, má bohužel v takové situaci volič smůlu. „Podle pravidel by se musel ozvat do čtvrtečních 20 hodin krajskému úřadu, který by zajistil, že by k němu byli vysláni členové volební komise v ochranných oblecích. Pokud se zprávu o karanténě dozvěděl až v pátek, tak pokud nebude podvádět a karanténu dodrží, bohužel nemá možnost volit,“ konstatovala Jaroslava Mejzrová.

Milana Kováře taková informace nepotěšila. „To mě tedy štve, že stát není schopen zajistit možnost volit každému občanovi,“ reagoval na informace o nemožnosti letos volit. „Načerno“ k volbám nepůjde, je mu jasné, že celá věc by se mohla provalit. „Nevím, jestli by stálo za to si oficiálně stěžovat, že mi by nebylo umožněno volit. Ale asi to nechám být, i když mě to mrzí,“ uzavřel Milan Kovář.