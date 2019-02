Nymbursko - dražení základních potravin zamávalo s peněženkami lidí na Nymbursku hned po Novém roce. Ani po třech měsících zatím nešly ceny dolů. Lidé více šetří.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Lidé si pomalu zvykli na to, že téměř za vše platí od Nového roku citelně víc než v loňském roce. Na Nymbursku se sice zvyšování cen potravin od ledna zastavilo, ale z peněženek mizí za základní potaviny poměrně velká část příjmů. Cenové navýšení donutilo mnoho lidí daleko víc přemýšlet o tom, co, kde a za kolik nakoupí.

Zkušenost s výběrem obchodů má i Jana Vernýřová, která bydlí nedaleko Nymburka. „Mám naštěstí auto, takže veškeré nákupy zvládnu, když jedu z práce. Musím ale vždycky přemýšlet, kde nakoupím, protože za stejný nákup zaplatím v různých obchodech jinou částku. A to jsem dřív nedělala,“ říká matka od tří dětí.

Tak například 10 kusů vajec bylo včera možné pořídit v Hypernově za 29,90 Kč, ale pokud si zákazník popojel o dva kilometry do Plusu v Drahelicích, koupil je o osm korun levněji. Máslo bylo nejlevnější v Normě, za 22,90, a polotučné mléko mohli zákazníci koupit nejlevněji v Lidlu – za 14,50 Kč. „Ono se to zdá být jako drobnost, když něco stojí třeba o pár korun víc, ale v celkovém součtu to pak může být i několik set korun,“ říká Jana Vernýřová s tím, že se jí i tak vyplatí ujet o dva kilometry dál, protože za ušetřené peníze může koupit třeba boty svému synovi.

Alena Bodnárová se prý zase naučila s potravinami daleko lépe hospodařit. „Musím se přiznat, že teď utratím za jídlo stejně, jako třeba před rokem, jenomže už nic nevyhodím,“ přiznává hospodyně s tím, že daleko víc než kdy před tím rozmýšlí, kolik například koupí rohlíků, chleba, salámu, zeleniny nebo masa. „Maso mi sice vydrží v mrazáku, ale dřív jsem třeba vyhodila už zbytky uvařeného jídla. Dneska doma všechno zkonzumujeme,“ popisuje situaci Alena Bodnárová.