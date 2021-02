Podle představ radnice mají skřítci Nárožníčci oživit město a nabídnout turistům i místním zajímavé putování po nymburských památkách. „V centru se tak postupně objeví dvanáct skřítků – kromě Jakuba z Kaplanky třeba Hána z Rathausu (radnice), Štěpán z rynku, Filip od sv. Mikuláše, Václav od mostu, Šimon od Svatojiřské brány, Blažej od rychty nebo Heřman od Staré rybárny,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová.

V plánu je umístit skřítky do ulic ještě v letošním roce. K vytvoření jejich podoby vyzvala výtvarné umělce místostarostka Stanislava Tichá. „Budeme rádi, pokud nám místní, ale i přespolní umělci navrhnou, jak by měli jednotliví skřítkové vypadat. Máme jen několik podmínek – skřítek by měl být vysoký maximálně 40 centimetrů, může být 3D i docela placatý, musí se dát snadno vyrobit a také by měl něco vydržet. Může být ze dřeva, kovu, kamene, případně i keramiky, nebo přímo ztvárněný na fasádě či chodníku,“ vysvětlila v tiskové zprávě místostarostka.

Jenže právě takové zadání kritizuje bývalý místostarosta a současný opoziční zastupitel Jan Ritter. „Obecně, pokud má radnice záměr umístit trvale v historickém jádru nějaké vizuální prvky na základě soutěže o návrh, rozhodně to nelze řešit pouhým zveřejněním takovéto tiskové zprávy. Zadání soutěže musí být výsledkem odborné spolupráce, jasně například pojmenovat kdo a jak bude návrhy hodnotit – složení poroty, musí být předem stanovena struktura a výše odměn atd. Takováto výzva by přece neobstála, ani kdyby byla adresována kolektivu žáků základní školy,“ řekl Jan Ritter, který je profesí architekt.

Místostarostka se odborníky k projektu chystá přizvat. „„V současné době jsme ve fázi přijímání návrhů. Samozřejmě se počítá s ustanovením komise za účasti architekta města a umělců se zkušeností s tvorbou ve veřejném prostoru, a to zejména z důvodu eliminace vizuálního smogu,“ reagovala Stanislava Tichá.

Podle Ritterových slov chybí také odborné posouzení samotného záměru projektu. „Pokud by byl osloven kompetentní profesionál ke spolupráci na přípravě soutěže, jistě by se v první řadě zabýval posouzením záměru samotného. Osobně mám velkou obavu, aby výsledkem nakonec nebyl jen další nános vizuálního smogu, kterým je nymburská památková zóna již teď přeplněna," konstatoval bývalý místostarosta.

Výtvarníci mají své skici posílat na radnici mailem nebo poštou do pondělí 15. března. Pro případné přečtení a inspiraci jsou Pověsti z Kaplanky, v nichž zmínění skřítci vystupují, v prodeji v Infocentru, nebo k vypůjčení v městské knihovně.