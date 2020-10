Polovina žáků druhého stupně základních škol doma, druhá polovina v lavicích. Učit se přitom mají všichni. Rozvrhy a dělení dětí do dvou skupin řeší i ředitelé základních škol na Nymbursku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

V Základní škole Václava Havla v Poděbradech se chystají spojit do jedné skupiny šesté a osmé ročníky, druhou budou tvořit sedmé a deváté třídy. To podle ředitele Vlastimila Špinky nebude zásadním organizačním problémem. „Tato situace se řešit dá a poradíme si s ní. Mnohem náročnější je to však z pohledu učitelů. Ti musí zvládnout výuku jak prezenční, tak distanční,“ vysvětluje ředitel školy, který navíc nemůže počítat se všemi pedagogy. „Někteří jsou v karanténě, budeme tím pádem muset řešit suplování,“ připomíná Špinka.