Poděbrady - Nová dvoutřídní školka vznikající z bývalé kuželny v Poděbradech musí přes léto vyschnout. Od září do ní nastoupí 50 dětí.

Školka vyrůstá na místě bývalé kuželny u kostela. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Od září budou mít Poděbrady plně pokrytou kapacitu a uspokojí všechny žádosti o umístění dětí do mateřských škol."

To řekl s pochopitelným uspokojením místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř. Kapacita bude pokryta díky právě dokončované dvoutřídní školce. Ta vzniká z bývalé kuželny v objektu u kostela.

Ačkoliv by měly být stavební práce na školce ukončeny už v březnu, první děti vejdou do svých tříd až se začátkem nového školního roku. „Kvůli mokrým stavebním pracím je v budově vlhko a přes léto musí vyschnout. Proto bude pro děti zprovozněna od začátku září," vysvětlil Nymburskému deníku Uhlíř.

Původní představy byly takové, že dvě třídy budou pro děti k dispozici už na začátku letošního roku. „Původně jsme chtěli úpravy budovy dokončit do konce roku 2014. To se ukázalo jako nereálné. Odvolal se člověk žijící vedle budované školky, bývalý zaměstnanec městského úřadu, byť mu město ve všech námitkách vyhovělo," řekl místostarosta. Město tak čekalo na nové stavební povolení.

Dalším termínem pro otevření dvou nových tříd měl být březen. V tomto termínu budou sice stavební práce hotové, nicméně kvůli zmíněnému vlhku a nutnosti vysychání budovy byl snad už konečný termín posunut na začátek září.

Bývalá kuželna se začala přestavovat na školku loni v listopadu. Náklady 4,5 milionu korun zaplatí z větší poloviny dotace z ministerstva životního prostředí.

Poděbrady tak budou mít od září k dispozici celkem 560 míst pro umístění dětí do školek. Právě toto číslo by mělo stoprocentně pokrýt rodičovskou poptávku a uspokojit tak všechny zájemce o umístění děti do předškolních zařízení.

SPOKOJENÍ JSOU TAKÉ KUŽELKÁŘI

Vrcholně spokojení mohou být kuželkáři, kteří sice o budovu u kostela přišli, nicméně od konce prázdnin využívají novou supermoderní halu postavenou vedle fotbalového hřiště Bohemie na Jiskře. Podle dodavatele dráhy Jiřího Daněčka splňuje certifikaci pro nejvyšší třídu. „Mohou se zde hrát mezinárodní soutěže, včetně mistrovství světa," potvrdil Daněček. „Akce vyšla na 8 milionů korun a byla financována z rozpočtu města," dodal Uhlíř.