Školka Růženka půjde k zemi. Na jejím místě vyroste nová, potvrdil záměr Nymburk

Podzim 2024. To je termín, kdy by podle představ vedení města měly jít zálabské děti v Nymburce do školky sice na stejné místo jako nyní, ale do úplně jiné budovy. Současná podle studií nebude stačit počtu dětí, které by ji měly navštěvovat. Do nové školky by časem mělo chodit přibližně 100 dětí, což je dvojnásobek nynějšího stavu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Podzim 2024. To je termín, kdy by podle současných představ vedení města měly jít zálabské děti v Nymburce do školky sice na stejné místo jako nyní, ale do úplně jiné budovy. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický