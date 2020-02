Reorganizaci potvrdila mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová. Podle jejího vyjádření mají rodiče dětí z rušené školky zažádat do 13. března na ředitelství o přeložení svého dítěte na jimi vybranou školku.

„Tyto děti budou přeloženy přednostně. Nejedná se o uváděný počet 40 dětí, to je kapacita pracoviště, protože část dětí samozřejmě odchází do školy. Nyní předpokládáme, že paní učitelky z MŠ Na Valech se přesunou i s dětmi do MŠ Labská,“ uvedla Kakrdová.

Rozšířena bude školka TGM sídlící v budově Pentagonu. Stane se tak během letních prázdnin. K současné třídě s kapacitou 24 dětí přibudou další dvě, které pojmou 13 a 17 dětí, a které budou vybudovány v někdejším skladu skláren Bohemia Crystal. „Provoz školky bude společný, ale budou existovat dva různé vchody hned vedle sebe,“ upřesnila Kakrdová. Ty povedou z parkoviště v Hakenově ulici. Rekonstrukce by měla vyjít na 1,8 milionu korun.

Uvolněné prostory po školce využijí žáci Základní školy Václava Havla, jejichž počet se zvýší od příštího školního roku. „Počet tříd by se tedy měl navýšit na 38 a počet žáků by měl být přibližně 980,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová.