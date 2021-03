Školáky z 'Rafky' čeká po návratu venkovní učebna i hmatový chodníček

/FOTOGALERIE/ Kompletní návrat školáků do tříd je zatím v nedohlednu. Ale ti, co chodí na ZŠ Letců R.A.F. na nymburském sídlišti, se alespoň mají na co těšit. Je zřejmé, že i po návratu budou část výuky trávit pokud možno na čerstvém vzduchu. K tomu mají pomoci i nové venkovní učebny na zahradě a spousta nových prvků včetně třeba hmatového chodníčku.

Nové prvky mají děti na zahradě Základní školy Letců R.A.F. v Nymburce. | Foto: archiv města

Projekt spočívá v zařízení zahrady řadou dřevěných prvků, mezi nimi i zastřešených sezení, dále ve vybavení vodními prvky, úpravě zeleně, zpevnění ploch a souvisejících stavebních pracích. Zahrada je nyní podle místostarostky Stanislavy Tiché příjemným místem pro děti i učitele. „Netýká se to jen zábavy a her, ale i vyučování na čerstvém vzduchu. K dispozici jsou dvě zastřešené pergoly a jedna otevřená, kde mohou děti pohodlně sedět u stolů," řekla místostarostka. K dispozici je také mlhovadlo, pítko nebo dřevěná podlážka přímo pod stromem pro pobyt ve stínu. Nechybí hrací prvky, výukové tabule, dendrofon, budky pro ptáky, broukoviště a hmyzí domek. „Děti určitě zaujme hmatový chodníček. Jde o pás určený k chůzi, jehož navazující části tvoří přírodní materiály, třeba šišky, písek a podobně. Děti v něm mohou chodit bosé a vnímat naplno, co mají pod nohama. Myslím, že u toho zažijí spoustu legrace," doplnila Tichá. K dispozici je zde i ohniště s posezením, záhony a pěstitelský stůl. Okolí vyvýšených záhonů kryje dřevěná štěpka, která brání rozbahnění terénu. K dispozici je přirozené pískoviště a čas ukazují sluneční hodiny. Vysázeny jsou keře pro motýly. Zahradu si pochvaluje i ředitel školy Jiří Cabrnoch. „Areál zahrady poslouží hlavně odpoledním aktivitám družiny. Bude ale také využíván třídami základní školy. Jde zejména o aktivity, které mají charakter environmentálního vzdělávání. Velmi užitečné je propojení areálu hřiště a školní zahrady. Možnosti využití ke svým aktivitám zde najde i mateřská škola, která sídlí v jednom ze školních pavilonů," zhodnotil přínos ředitel školy. Novou podobu zahrady vytvořila firma Yggdrasilmont, která se postarala i o zahradu MŠ Větrník. Loni v létě byla přislíbena dotace ve výši 95 procent nákladů z fondů Evropské unie a vzápětí došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem. V říjnu převzala firma staveniště a v prosinci předala hotovou stavbu městu a škole.

