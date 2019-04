Nymbursko – V Poděbradech, Lysé nad Labem a Milovicích jsou zápisy do prvních tříd v plném proudu. Nymburské děti čeká zápis na všechny tři základní školy příští pondělí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V Poděbradech se konají zápisy už druhým dnem. Na ZŠ Václava Havla je možné přijít ještě dnes v rozmezí od 13.30 do 17.30 hodin. K zápisu přichází děti, které dovršily nebo dovrší 6 let v době od loňského 1. září do letošního 31. srpna. „Pokud se nemůžete dostavit v daném termínu, je možné si domluvit náhradní termín. Zápis musí být proveden nejpozději do 26. dubna,“ informují stránky školy.