Školáci připomínají oběti holokaustu krokusy

Žáci starší 11 let ze Základní školy Václava Havla v Poděbradech se už několik let zapojují do projektu Krokus. Ten uvedla v život irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě.

Žluté krokusy, které by měly vykvést v závěru ledna, symbolizují žluté hvězdy na oděvech židovských dětí za druhé světové války. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický