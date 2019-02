Městec Králové – Málokdy mají školáci příležitost razantně měnit prostředí kolem sebe. Tentokrát ji ve spolupráci s vedením školy i místní radnicí dostali v rámci projektu Lepší místo. A představili čtyři velmi zajímavé projekty, z nichž ten vítězný na vylepšení školního parku radnice podpoří částkou 20 tisíc korun.

V pětičlenné odborné porotě v sále místního kina Biásek zasedl starosta Milan Pavlík a radní Romana Tůmová. Ve dvojjediné roli se ocitl ředitel školy a zároveň místostarosta Petr Novák. Dalšími členy komise se stali učitelka Lucie Čimerová a zástupkyně organizátora projektu Lucie Kolková ze sdružení Lepší místo.

Dvě třetiny možných hlasů získal projekt s názvem Náš školní park. Prezentovaly jej dvě slečny, Denisa Vosáhlová a Natálie Vantrubová. Ve stručnosti obsahuje návrh vybudování posezení se dvěma lavičkami, stolkem, odpadkovými koši a okrasnými keři. Autorky návrhu dbaly nejen na kvalitu a trvanlivost vybraných produktů, ale také na ekologii. “Na sedáku a opěradle jsou použity plastová prkna z recyklátu,“ píše se mimo jiné v prezentaci.

Dámy vybraly firmu i typ laviček a samozřejmě nechyběl rozpočet na celou akci. Ten byl sečten na necelých 17 tisíc korun. „Zbytek peněz se může použít na vysázení okrasných keřů a květin okolo laviček. A zároveň na slavnostní otevření,“ mají jasno autorky vítězného projektu. Ten bude proveden ve druhé polovině letošního školního roku a při jeho budování pomohou i samotní školáci.

Také další projekty si získaly pozornost poroty i veřejnosti. Projekty na rekonstrukci altánu, či lepší sportovní vybavení možná také nezůstanou u ledu. „To, co jsme tady viděli, bylo inspirativní. Víc hlav, víc ví. A to, že dnes některé projekty nezvítězily, neznamená, že nebudou realizovány,” uvedl ředitel školy Petr Novák.

Děti při svých prezentacích ukázaly, že jim není lhostejné, jak vypadá škola, ve které se učí a tráví čas, ale ani to, jak vypadá město, ve kterém žijí. Odvahu poprat se s trémou, mluvit do mikrofonu a prezentovat před více jak osmdesátičlenným publikem ocenila i porota. „Děkuji především dětem, že se s vervou zapojily do projektu a daly mu obrovskou sílu a energii. Jejich aktivita a jiný pohled na veřejný prostor a školu je velkým přínosem nejen pro pana ředitele, ale i samotné občany a pana starostu,” připomněla Lucie Kolková z Lepšího místa.

Za užitečnou akci považuje projekt i starosta Milan Pavlík. “Děkuji Vám nejen za ty dnešní čtyři projekty, ale za všechny nápady. Nic z toho nezapadne, protože když mládež nebo veřejnost řekne, tohle by nás zajímalo, tohle považujeme za aktuální a smysluplné, je snazší proto něco udělat,” konstatoval starosta.