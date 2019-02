Ozdoby na vánoční stůl, svícny, věnce, perníkové ozdoby, vánoční přání, dekorace, ale i šperky.

I to bylo k dostání na vánočním trhu, který pořádala místní základní škola. Své výrobky tu včera prodávali sami žáci a výtěžek poslouží na nákup materiálu pro příští Vánoce. „Je to tradice už řadu let. U rodičů a hlavně prarodičů velmi oblíbená,“ řekl ředitel školy Josef Brynych. Návštěvníci mohli vánoční atmosféru načerpati u čaje a různých dobrot ve vánoční kavárně, ve kterou se proměnila jedna z tříd.