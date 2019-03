„Je to neuvěřitelné, jak se někteří lidé chovají. Není to tak dlouho, co jsme tuto část lesa čistili,“ kroutí hlavou správce sadských lesů Pavel Kolář nad čerstvou černou skládkou.

Ta vznikla během několika dní na kraji lesa při zkratce mezi Zvěřínkem a Sadskou směrem k psychiatrické léčebně.

Kromě vyvezené suti včetně kusů cihel jsou na ní tři matrace nebo vybraná „kostra“ lednice. „Přitom vím, kdo to dělá. Jenže znáte to, nechytíte ho za ruku, takže je to marné. A vysvětlování s dobrými úmysly je zbytečné,“ doplňuje bývalý starosta Zvěřínka, dnes zastupitel, Rudolf Borovička.

Část lesa, kde je v tuto chvíli lednice a další nepořádek nepatří ani pod sadské lesy, ani obci Zvěřínek, která tento kus nedávno prodala.

Přesto jsou oba muži rozhodnuti les uchovat čistý. „Přitom by si člověk měl umět poradit v případě, že lednici potřebuje vyhodit. V Sadské je separační dvůr. Nebo vzít jednoduše palici, korpus rozbít a naskládat do popelnice,“ vypočítává Kolář.

První variantu chce využít Borovička. „Už jsem o tom přemýšlel. Zřejmě zapřáhnu za auto vozík a lednici odvezu do dvora v Sadské.“

Kolář pak hodlá půdu zplanýrovat. „Je to pořád dokola, ale co se dá dělat. Chci vyzvat všechny před začátkem nového roku, aby si zkusili dát závazek a podobné věci už do lesů, nebo na jiné černé skládky nevyváželi,“ uzavřel správce sadských lesů.