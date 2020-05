Část rodičů a mládeže, která stávající skatepark využívá, upozorňuje, že v nynější podobě je hřiště na hranici bezpečnosti a řada prvků chátrá. Na sociální síti založili skupinu Chceme nový skatepark v Nymburce. Na konci dubna se na místě sešli bývalý místostarosta Jan Ritter, který schůzku inicioval, a současné vedení radnice v čele se starostou Tomášem Machem a místostarosty Bořkem Černým a Stanislavou Tichou.

Radnice podle mluvčího Petra Černohouse už před setkáním objednala kontrolu prvků revizním technikem a plánovalo jejich opravu. „Bylo provedeno zhodnocení bezpečnostního stavu a bude nám doručena revizní zpráva, dle které budou provedeny nutné opravy a stanoven bezpečnostní a provozní řád,“ uvedl Petr Černohous.

Výsledkem jednání ze dne 29. dubna je pak dohoda na následujícím postupu. Do konce letošního roku by měla být vypracována projektová dokumentace na vybudování sportovního víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova, tedy v sousedství stávajícího skateparku. Finance na jeho zhotovení pak budou zahrnuty do rozpočtu města v roce 2021. Po dokončení této etapy, patrně v roce 2022, zahrne město do rozpočtu realizaci nového skateparku. „S navrženým postupem všichni přítomní souhlasili a shodli se, že prioritně bude realizováno školní hřiště u ZŠ Tyršova, tak jak bylo radnicí vždy plánováno,“ doplnil mluvčí radnice.

Architekt Jan Ritter by byl radši, kdyby se situace kolem skateparku řešila rychleji. Ovšem situaci s napětím kolem rozpočtu města i vzhledem ke stávajícím výdajům kvůli koronaviru chápe. „Kdyby byl skatepark postaven dříve, bylo by to lepší. Ale samozřejmě musíme brát v potaz aktuální situaci kolem možností městského rozpočtu. Pokud bude skutečně přistoupeno k výstavbě v roce 2022, budu pro,“ řekl bývalý místostarosta.

V diskuzi na sociální síti pak zástupci skupiny Chceme nový skatepark v Nymburce upozorňují na projekt jedné firmy, který by podle nich byl pro nymburský prostor ideální. „Uvědomujeme si finanční náročnost nymburského projektu, nicméně na naší obranu se z našeho pohledu jedná o výhodnou dlouhodobou investici. Betonový projekt od firmy Mystic Constructions má dlouhodobou životnost, je navržen jako jednolitý monolit a tak, aby se nemusel náročně opravovat. Myslíme si, že zainvestovat takový projekt je smysluplnější, než neustále lepit a zavařovat stávající skatepark desetitisícovými částkami a oddalovat jeho rozklad,“ navrhují příznivci nového skateparku.