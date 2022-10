Sídlo záchranky a hasičů v Nymburce začnou stavět příští rok. Naproti Cejpovně

Místní zdravotní záchranáři a dobrovolní hasiči z Nymburka jsou o krok blíže k tomu, aby získali nové výjezdové základny, které budou vybudovány v nevyužívaném areálu bývalého skladu zeleniny naproti restauraci Cejpovna v Drahelicích. Podle plánů se začne stavět už příští rok, areál má být hotov v roce 2026. Memorandum o spolupráci na vybudování Integrovaného záchranného centra (IZC) v úterý v Nymburce podepsali zástupci kraje, zdravotnické záchranné služby i města.

V těchto místech by mělo do tří let stát společné sídlo hasičů a záchranky. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický