Změna se týká křížení ulic Topolová a Za Dráhou. Nově musí přijíždějící od přejezdu ve Zbožské dát přednost těm, co přijíždějí z ulice Za Dráhou od Adély a zahýbají doleva na sídliště. Hlavní trasou je Topolová zahýbající do ulice Za Dráhou. Dříve dávali přednost ti, kteří přijížděli z ulice Za Dráhou a jeli rovně k přejezdu na Zbožské či opačným směrem po Topolové dále na sídliště.

Problém: výjezd u kolejí

Změna přednosti je součástí stavebních úprav na celém sídlišti. Jde o poměrně frekventované místo, kde si musí řidiči na změnu zvyknout. „Jedná se o zklidněnou oblast – Zóna tempo 30, která v celé oblasti nařizuje maximální rychlost 30 kilometrů za hodinu, právě z důvodu zklidnění dopravy a bezpečnosti. Nově vzniklá komunikace v ulicích Šeříková a Sadová řeší komfortnější výjezd vozidel a především autobusů na ulici Zbožská. Původní výjezd v ulici Za Dráhou u vlakového přejezdu je úzký a způsobuje dopravní komplikace,“ vysvětluje mluvčí radnice Marta Svobodová důvod změny přednosti s tím, že vše schválili experti z dopravního inspektorátu.

Názory místních se různí

Na sociální síti se strhla přestřelka těch, kteří se změnou rezolutně nesouhlasí a dokonce požadují návrat ke starým pravidlům, s těmi, kteří novinku chápou a považují ji za rozumnou. „Bylo by dobré se nad tím zamyslet a dát v tomto ohledu na obyvatele Jankovic a předělat zpět. Tohle nevymyslel nikdo, kdo by se nad tím pořádně zamyslel,“ napsal například Kamil Straňák.

Postřižinský pivovar přivítal štamgasty a hospodské z jihu Čech a Vysočiny

„Bylo by možné získat informaci, co vedlo projektanty k tomuto řešení? Věřím, že zde existuje pádný důvod, jen ho nevidím a opravdu bez jakékoli ironie mě ten důvod zajímá, protože mi řešení přijde nejen nešťastné, ale vyloženě si říká o nehodu, když jsou lidé 30 let zvyklí na hlavní silnici rovně,“ přidává se Jakub Kemr.

Jezděte podle značek

Jiní jim ale oponují a problém ve změně nevidí. „Lidi mají jezdit podle dopravních značek a ne podle toho, na co jsou zvyklí. Ale to by se holt museli věnovat řízení a ne tupě jezdit po paměti,“ reaguje Tomáš Záveský. „Myslím, že nelogické to je pro ty, co si zkracují cestu ze Zbožské nebo na ni. Cílem vlastně je těmto lidem zkratku znepříjemnit, aby raději využívali hlavní ulice a nejezdili přes sídliště,“ myslí si Martina Hronová.