Už před několika měsíci přišlo Nymburské kulturní centrum s tím, že na akcích města budou stánkaři prodávat vratné kelímky. Pokusně to bylo vyzkoušeno na nymburském posvícení, s rozvojem projektu se počítá v následujících měsících a letech. Nyní se k podobnému kroku odhodlaly i Poděbrady.

Poděbradské vratné kelímky, které se budou používat na akcích města. | Foto: Archiv radnice.

O co vlastně jde? Zákazník si přijde ke stánku koupit pivo, limonádu či jiný nápoj podávaný běžně v plastových kelímcích. Nyní by měl nápoj dostat do kvalitního plastového kelímku, za nějž zaplatí k ceně nápoje dalších 50 korun. Kelímek může ke konzumaci využívat opakovaně. Pokud jej bude chtít před koncem akce vrátit, stánkař mu za něj vyplatí předchozí zálohu 50 korun. „Nebo si ho může ponechat a odnést domů jako pěkný suvenýr,“ doplnila mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová.