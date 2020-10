Šárka Honcová je staniční sestra interního oddělení jednotky intenzivní péče. Aktuálně je jednou z těch, které v nymburské nemocnici pečují o pacienty nakažené covidem-19. Jejím pracovním oděvem je tak aktuálně skafandr, který má zdravotnický personál ochránit proti nákaze. A samozřejmě další ochranné pomůcky.

Šárka Honcová v ochranném obleku, ve kterém se pohybuje mezi covidovými pacienty. | Foto: nemocnice Nymburk

„Je to náročné, a to převážně z důvodů personálních. Je nás málo a další důvod je, že se musíme oblékat do ochranných obleků. Naštěstí zatím je pomůcek dostatek, tak není problém,“ popsala sestra z první linie.