„V seriálu se objeví i celá řada náležitě trapných situací z mládí, takže si diváci budou moci připomenout, jak to tehdy sami prožívali. První lásky, první pití, první špatně. Prostě všechno, co k tanečním patří,“ říká o seriálu režisér Vejdělek .

Taneční i životní mistr

V době naší návštěvy se natáčela scéna ve Vilémově pekařství na kolonádě. K vidění byli oba hlavní hrdinové seriálu Monika (Jitka Ježková) a Oldřich (Saša Rašilov). Ti spolu kdysi vyhrávali taneční soutěže. I teď ve společném manželském životě Monika tančí přesně podle toho, jak ji Oldřich vede. On totiž vede rád. Vždy a všude. Takže když s Monikou začne pořádat taneční pro středoškoláky, je ve svém živlu.

Hana Vagnerová v seriálu Taneční.Zdroj: se souhlasem Perfect Film

Zato Monika toho začíná mít dost. Už ji nebaví pořád skákat podle Oldřicha a jeho matky (Daniela Kolářová), která mu přizvukuje. Situaci nepomáhá ani Moničin bývalý partner (Roman Zach), který o ni zjevně stále stojí. A když se do toho vloží ještě Moničina svobodomyslná sestra (Hana Vagnerová), začne jít opravdu do tuhého. Vypadá to, že pokud se Oldřich své role tanečního a životního mistra nevzdá, nebude mít brzy nejen s kým tančit, ale možná ani žít.

Seriál pro tři generace diváků

Něco nového se o sobě při přípravě dozvěděla představitelka hlavní ženské role. „Myslela jsem si, že jsem ohromně talentovaná, ale při trénincích na roli jsem zjistila, že talent nemám, takže to budu muset vydřít,“ říká k tanečním přípravám na roli Jitka Ježková. Postavu, kterou v seriálu hraje, popisuje takto: „Monika je napsaná jako extrémní sympaťačka, tak doufám, že se mi ji tak podaří i ztvárnit. Je to prostě dobrá ženská.“ Její seriálový manžel Saša Rašilov také absolvoval taneční průpravu.

Saša Rašilov v seriálu Taneční.Zdroj: se souhlasem Perfect Film

„Jsem k sobě poměrně dost kritický. Navíc to má reálné opodstatnění, protože už během těch tréninků jsem byl nucený konfrontovat se s realitou. Člověk se při tom tanci může nějak cítit, nějak může vnímat sebe a partnera, dostává nějaké hodnocení, které může být úplně skvělé, ale pak přijde okamžik, kdy se řekne pojďme si to natočit. A to jsou kruté momenty, které jsou člověka schopny položit na záda. V našem případě však spíš více se hecnout a ještě nějaké ty chyby vychytat.“ Podle něj by seriál mohl před obrazovku přivést tři generace diváků. „Já s Jitkou zastupujeme produktivní generaci středního věku, pak jsou tu naši seriáloví rodiče, a nakonec generace nejmladší. Tohle dělá ten příběh lákavým a podle mě tanec samotný také mezigeneračně spojuje,“ myslí si Rašilov.