Je to druhé nejvyužívanější seřaďovací nádraží v zemi, hned po ostravském. V únoru oslavilo 80 let své existence. Všichni obyvatelé Nymburka vědí, že série kolejišť leží kdesi na kraji Babína, v noci je mimořádně osvětlena a pojme i nižší tisíce vagónů.

Seřaďovací nádraží v Nymburce slaví 80 let. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Málokdo však seřaďovací nádraží Nymburk skutečně viděl. Byli jsme se na něj podívat v pondělí 5. června a snímky, jak to na místě aktuálně vypadá, nabízíme v bohaté galerii.

Za války

Provoz seřaďovacího nádraží byl zahájen už za druhé světové války. Přesně to bylo 1. února 1943. Na letošek tedy připadlo 80. výročí jeho založení. K tomuto výročí vyšla kniha místního spisovatele Jana Řehounka 150 let železnice, která genezi i tohoto místa připomíná. První vagón vjel do tehdy vlakotvorné stanice Nymburk přesně v 8 ráno zmíněného 1. února 1943.

V současné době má rozlohu více než 40 hektarů s 29 plně automatizovanými směrovými kolejemi a denně rozposunuje až 2 186 vagonů. Jak uvádí Řehounek ve své knize, při výstavbě byla přeložena silnice na Budiměřice a v délce 1 050 metrů dokonce bylo přeloženo i koryto Mrliny.

V době našeho fotografování byla na seřaďovacím nádraží výrazná většina vagónů s naloženými auty nově vyrobenými v boleslavské Škodě. Vagónů by se v řádu tří let mohlo v této lokalitě objevit mnohem více. V posledních týdnech se jedná o možné stavbě překladiště, které by sloužilo k přesunu nákladů z kamionů na železniční vagóny. Vyrůst by mohlo hned vedle seřaďovacího nádraží a zvětšit tak o další dvě koleje lokalitu, která je vyhrazena železniční dopravě. Nymburk by tak potvrdil svoji letitou pověst železničního uzlu.