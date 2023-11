/FOTO, VIDEO/ V úterý kolem druhé odpoledne uzavřeli policisté část Smetanovy ulice. Na rohu s Palackého třídou zasahovali všechny složky záchranného systému. Důvodem bylo oznámení, že seniorka v jednom z bytů v prvním patře nereaguje na výzvy a neotevírá dveře.

V úterý kolem druhé odpoledne uzavřeli policisté část Smetanovy ulice. Na rohu s Palackého třídou zasahovali všechny složky záchranného systému. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Dorazili hasiči s těžkou technikou. „Museli jsme se za pomoci vysokozdvižného žebříku dostat k oknu a vyháčkovat jej. Poté jsme se dostali do bytu, odemkli jej zevnitř. Poté jsme seniorku předali do péče lidem ze záchranné služby,“ popsal zásah velitel nymburských profesionálních hasičů Roman Zima. Seniorka byla relativně v pořádku. Přesto ji záchranka převezla do nemocnice. Když hasiči uvolnili silnici, policisté znovu kolem půl třetí umožnili běžný provoz.